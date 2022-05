Kiev | “Putin scampato a un attentato” Mosca | “Economia russa reagisce alle sanzioni”

(Di lunedì 23 maggio 2022) La notizia non è recente, ma suscita scalpore: il presidente russo, Vladimir, sarebbead undopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riportano diversi media ucraini tra cui l'Ukrainska Pravda L'articolo proviene da Firenze Post.

