Kiev condanna soldato russo per crimini di guerra | ergastolo per il sergente Vadim Shishimarin

(Di lunedì 23 maggio 2022)perdi: si è concluso con una sentenza diil primo processo celebrato in Ucraina.perdi: primo caso dall’inizio del conflitto Nella giornata di lunedì 23 maggio, in Ucraina, si è concluso il primo processo contro unaccusato di aver compiutodidurante il conflitto-ucraino. Il processo si è chiuso con unaall’emanata contro il, ...

Soldato russo ha deciso di fare appello contro sentenza diall'ergastolo Vadim Shishimarin il soldato russo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e condannato all'ergastolo afarà ...Per Vadim Shishimarin è arrivata laall' ergastolo da parte del tribunale distrettuale Solomianskyi diad appena una settimana dall'inizio del processo, che di fatto trasformato il "soldato bambino" quasi nel capro ...Kiev condanna soldato russo per crimini di guerra: si è concluso con una sentenza di ergastolo il primo processo celebrato in Ucraina. Kiev condanna soldato russo per crimini di guerra: primo caso ...Per il Tribunale di Kiev, l'omicidio era premeditato, e il rimorso del soldato non è sincero. Respinte le argomentazioni della difesa, secondo cui il giovane avrebbe ucciso dietro preciso ordine. E' ...