Intanto arriva la primaper crimini di guerra: il sergente Vadim Shishimarin dovrà ... Morti russi in Ucraina: i numeri L'esercito difornisce un numero preciso sulle perdite de Russia ...Ladell'Unione africana arrivava dopo ore in cui i Paesi del continente sono apparsi divisi sul conflitto avviato da Mosca. Gli unici governi ad aver condannato apertamente l'azione di Mosca ... Kiev condanna il primo soldato russo per crimini di guerra: al 21enne l’ergastolo per l’omicidio di un civile disarmato – Il video Vadim Shishimarin, 21 anni, ha ucciso un civile. Mosca valuta il destino dei prigionieri dell'Azovstal, ora detenuti nel Donetsk, che potrebbero essere ...Nella realtà il Papa ha usato più volte la parola “aggressione” (ai danni degli ucraini) parlando della guerra, e ha riconosciuto il diritto all’autodifesa da parte di Kiev. Tuttavia è finito sul ...