Kia - Niro 2022 | moderna ed elettrificata | ecco come va la full hybrid

(Di lunedì 23 maggio 2022) La Kiaarriverà in concessionaria a giugno con prezzi a partire 30.500 euro. La crossover è diventata un po' più grande, più tecnologica, più sicura (con una ricca suite di Adas) e,prima, è disponibile in tre versioni: ibrida, ibrida plug-in e 100% elettrica, per andare incontro alle differenti esigenze di mobilità. Qualche tempo fa, abbiamo avuto modo di toccarla con mano in un primo contatto statico, ora è il momento di guidarla su strada. Per qualche centimentro in più. Lo scenario è quello delle bellissime strade costiere della Liguria (tra Rapallo e Chiavari, per essere precisi), tanto emozionanti quanto trafficate in questo periodo. Ma prima di dirvise l'è cavata, facciamo un breve ripasso: 442 cm da un estremo all'altro, ovvero sette centimetri più di prima. Siamo dalle parti di Toyota ...

