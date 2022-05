Karina Cascella | la sfuriata su Instagram che gela tutti

Advertising

LegaSalvini : REDDITO DI CITTADINANZA, KARINA CASCELLA: 'NON TROVO CAMERIERI PER IL MIO RISTORANTE, NESSUNO VUOLE PIÙ LAVORARE' - Livia_DiGioia : RT @Misurelli77: La domanda nasce spontanea... Ma chi cazz'è Karina Cascella??? - danporat : RT @Misurelli77: La domanda nasce spontanea... Ma chi cazz'è Karina Cascella??? - GramsciAG : RT @Misurelli77: La domanda nasce spontanea... Ma chi cazz'è Karina Cascella??? - frinina : RT @Misurelli77: La domanda nasce spontanea... Ma chi cazz'è Karina Cascella??? -

L'opinionista di Uomini e Donne e proprietaria di un ristorante a Bergamo,, ha lamentato di non riuscire più a trovare personale. Non è la sola. Pochi giorni fa, avevano destato attenzione le parole del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Il quale, in ...in questi giorni sembra che stia facendo parlare parecchio di se, per quanto accaduto sui social network. Ebbene si, sembra proprio che l'ex opinionista di Uomini e Donne nelle scorse ...Karina Cascella ha recentemente fatto una sfuriata su Instagram che ha gelato tutti. Ecco a cosa è dovuta. Karina Cascella si è espressa con parole molto forti in un post su Instagram dopo aver subito ...I settori turistico e della ristorazione in affanno, ma non sono gli unici. L’agenzia interinale: mancano contabili, magazzinieri e metalmeccanici ...