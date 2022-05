Juventus | Ceccarini | “Nella prossima settimana si proverà a chiudere Pogba e Di Maria Su Paredes…”

(Di lunedì 23 maggio 2022)– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Nicolò, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio. “Mercato? La dirigenza bianconerae Di: l’argentino vuole restare ancora un altro anno in Europa., nonostante abbia ricevuto un’offerta superiore dal Psg, sceglierà la. Jorginho? Dipende anche dalla richiesta del Chelsea. L’idea è quella di prendere un giocatore di quel tipo, non bisogna escludere l’arrivo di Paredes. Milinkovic Savic potrebbe ...

Advertising

internewsit : Ceccarini: «Perisic, Juventus vigile ma attendere. Incontro con l’Inter» - - MondoBN : CECCARINI: “Fumata bianca vicina p - serie_a24 : #Ceccarini sul mercato: “La Juventus è su Pogba, sul mercato del Napoli e la Fiorentina….” -

Inter-News.it

Rinnovo Koulibaly - Napoli, le ultime Proprio del rinnovo di Koulibaly con il Napoli, ai microfoni di "Senza Filtri" in onda su Foto Ema Live , è intervenuto Nicolò, giornalista esperto di ...Si sofferma sul mercato delle big Niccolònel suo editoriale per Tmw. L'esperto di calciomercato dedica un ampio paragrafo in particolare allae rivela le priorità del club bianconero. Questi i passaggi principali: Ceccarini: «Perisic, Juventus vigile ma attendere. Incontro con l’Inter» Sul prato dell’’Allianz Stadium di Torino l’Olympique Lione conquista la sua ottava Champions League contro il Barcellona. Un 3-1 finale.Niccolò Ceccarini mantiene la Juventus su Ivan Perisic. Per il croato è previsto un incontro con la dirigenza dell’Inter.