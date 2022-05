Johnny Depp: la star Eva Green si schiera dalla sua parte (Di lunedì 23 maggio 2022) Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ha avuto risonanza mediatica in tutto il mondo e molte celebrità si sono espresse sulla questione prendendo le parti dell’uno o dell’altra. In queste ore Eva Green, che ha lavorato sul set di Dark Shadows con Depp, ha espresso la sua solidarietà all’attore attraverso i social. Il messaggio di Eva Green per Johnny Depp L’opinione pubblica, sembra, che sia in larga parte a favore di Johnny Depp nell’ambito del processo che lo vede opposto all’ex-moglie Amber Heard. E tra gli altri, una delle ultime a schierarsi apertamente nei confronti dell’attore è stata Eva Green, i cui rapporti con l’ex-coppia sono inevitabilmente stati più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Il processo trae Amber Heard ha avuto risonanza mediatica in tutto il mondo e molte celebrità si sono espresse sulla questione prendendo le parti dell’uno o dell’altra. In queste ore Eva, che ha lavorato sul set di Dark Shadows con, ha espresso la sua solidarietà all’attore attraverso i social. Il messaggio di EvaperL’opinione pubblica, sembra, che sia in largaa favore dinell’ambito del processo che lo vede opposto all’ex-moglie Amber Heard. E tra gli altri, una delle ultime arsi apertamente nei confronti dell’attore è stata Eva, i cui rapporti con l’ex-coppia sono inevitabilmente stati più ...

Gazzettino : Johnny Depp, ecco lo yacht 'Amphitrite' (dal prezzo segreto) dove è scoppiata la lite con Amber Heard - freaksince7yo : le fan di johnny depp son veramente un dito in culo veramente le farei sparire da questo pianeta - DioBenedicaMe : Johnny Depp che ghigna in faccia ai vari testimoni di Amber Heard, con le groupies dietro che tifano per lui in tri… - Nyankhra : RT @gheburaseye: Questa è una mia considerazione su Johnny Depp e sul movimento #JusticeforJohnnyDepp, che sostengo. Quanto sta facendo De… - bakuyvgen : secondo me Johnny Depp è un pezzo di pane e vedendo alcune cose mi viene solo da piangere per lui -