Italy Major Premier Padel 2022: eliminate le coppie azzurre Di Giovanni/Beltrami e Cremona/Cassetta. Fuori anche l'italo-argentino Suescun (Di lunedì 23 maggio 2022) È iniziato oggi, lunedì 23 maggio, il main draw dell'Italy Major Premier Padel 2022, seconda tappa stagionale del Premier Padel Tour. Al Foro Italico di Roma si sono giocate oggi le prime partite valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è assolutamente mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. Escono subito, ma a testa alta, le due coppie completamente azzurre in campo oggi, ovvero Lorenzo Di Giovanni/Federico Beltrami e Simone Cremona/Marco Cassetta. Il primo duo perde per 6-3 6-4 contro gli spagnoli Jaime Munoz Enrile/Arnau Ayats Delgado, mentre il secondo viene battuto dagli iberici Ernesto Moreno/Miguel Angel Solbes Llorens per 7-6(5) 6-2.

