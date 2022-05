Italia, ufficiale la doppia sorpresa: il CT Mancini ci crede (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la conclusione della serie A tornano gli impegni della Nazionale. L’Italia di Roberto Mancini ha diramato i convocati per i prossimi impegni. Il 2022 è stato finora un anno molto complicato per l’Italia di Roberto Mancini. La nazionale azzurra, dopo aver vinto il campionato d’Europa lo scorso anno, è stata clamorosamente eliminata nei Playoff Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la conclusione della serie A tornano gli impegni della Nazionale. L’di Robertoha diramato i convocati per i prossimi impegni. Il 2022 è stato finora un anno molto complicato per l’di Roberto. La nazionale azzurra, dopo aver vinto il campionato d’Europa lo scorso anno, è stata clamorosamente eliminata nei Playoff Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Roma in Europa League. #Fiorentina e #Atalanta si giocano la #ConferenceLeague negli ultimi 90 minuti. Ufficiale:… - Opptimusprimeio : MA COME MAI STA VENENDO FUORI TUTTO SOLO ADESSO?? Corriere della Sera ( - cla_baldini : RT @ossequioso: Lo sapevate che l'Italia ha autorizzato il 25 marzo 2022 il primo farmaco attivo per il vaiolo delle scimmie e l'autorizzaz… - Lacernman : RT @ElisabetFurlan7: Il lacchè: Lo sapevate che l'Italia ha autorizzato il 25 marzo 2022 il primo farmaco attivo per il vaiolo delle scimmi… - solar_constant7 : RT @solar_constant7: Venitemi a dire che siamo tifati come i cugini in tutta Italia. Ma sto cazzo! Un bimbo massimo 7/8 anni, sotto casa… -