Italia, Mancini sullo stage a Coverciano: “Grande occasione per vedere all’opera giovani talenti” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il CT della nazionale Roberto Mancini, al termine della cerimonia della Hall of Fame, ha parlato di diverse tematiche legate al campionato e alla Nazionale. In primo luogo il tecnico ha elogiato il Milan campione d’Italia: “Complimenti al Milan, dopo un Grande duello con l’Inter. E’ stato un bel campionato su tutti i fronti. I rossoneri ci hanno sempre creduto, non partivano favoriti anzi ma sono rimasti uniti nei momenti difficili”. Un pensiero poi anche alla Fiorentina: “Ha svolto un’ottima stagione, meritando la qualificazione in Europa, sono stati davvero bravi”. Sul prossimo stage a Coverciano, a partire da domani, con tanti giovani convocati dichiara: “Ci fa piacere innanzitutto poter vedere ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Il CT della nazionale Roberto, al termine della cerimonia della Hall of Fame, ha parlato di diverse tematiche legate al campionato e alla Nazionale. In primo luogo il tecnico ha elogiato il Milan campione d’: “Complimenti al Milan, dopo unduello con l’Inter. E’ stato un bel campionato su tutti i fronti. I rossoneri ci hanno sempre creduto, non partivano favoriti anzi ma sono rimasti uniti nei momenti difficili”. Un pensiero poi anche alla Fiorentina: “Ha svolto un’ottima stagione, meritando la qualificazione in Europa, sono stati davvero bravi”. Sul prossimo, a partire da domani, con tanticonvocati dichiara: “Ci fa piacere innanzitutto poterragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di ...

