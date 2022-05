Italia, Mancini per Argentina e Nations richiama Spinazzola. Prima chiamata per due (Di lunedì 23 maggio 2022) Venerdì il raduno a Coverciano in vista della ‘Finalissima’ con l’Argentina e dei primi quattro match della terza edizione della UEFA Nations League Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 maggio 2022) Venerdì il raduno a Coverciano in vista della ‘Finalissima’ con l’e dei primi quattro match della terza edizione della UEFALeague

Advertising

DiMarzio : #Nazionale | I convocati da #Mancini per la #Finalissima e la #NationsLeague - laziopress : Italia, i convocati di Mancini per le gare di giugno- FOTO - lavoce_deilupi : ?????? #Roma, i convocati con l'#Italia: #Mancini, #Spinazzola, #Cristante, #Pellegrini e #Zaniolo. #ASRoma… - gilnar76 : Italia, i convocati di Mancini per giugno: ci sono 3 calciatori del #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Fantacalcio : Italia, i convocati per le gare di giugno: torna Spinazzola, due volti inediti -