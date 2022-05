Ispettori del lavoro, l’aumento negato finisce nelle buste paga dei neoassunti. E i sindacati mettono alla prova le promesse di Orlando (Di lunedì 23 maggio 2022) Qualcuno ha pure pensato ad uno scherzo, quando alcuni dei nuovi dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (Inl), operativi dal primo aprile, hanno ricevuto in busta paga proprio l’adeguamento negato a tutti gli altri colleghi, che in questi mesi ha portato allo stato di agitazione, a uno sciopero e all’occupazione di una sala del ministero del lavoro a Roma. “Ci stanno prendendo in giro?”, è la domanda rimbalzata nelle chat interne all’Ispettorato. Perché appena quattro giorni prima i sindacati avevano sospeso l’agitazione e dato fiducia al ministro Andrea Orlando, che ha finalmente promesso la perequazione già riconosciuta dal 2020 a tutti i dipendenti dei ministeri salvo, appunto, quelli di Inl e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Qualcuno ha pure pensato ad uno scherzo, quando alcuni dei nuovi dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del(Inl), operativi dal primo aprile, hanno ricevuto in bustaproprio l’adeguamentoa tutti gli altri colleghi, che in questi mesi ha portato allo stato di agitazione, a uno sciopero e all’occupazione di una sala del ministero dela Roma. “Ci stanno prendendo in giro?”, è la domanda rimbalzatachat interne all’Ispettorato. Perché appena quattro giorni prima iavevano sospeso l’agitazione e dato fiducia al ministro Andrea, che ha finalmente promesso la perequazione già riconosciuta dal 2020 a tutti i dipendenti dei ministeri salvo, appunto, quelli di Inl e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del ...

