Isola dei Famosi, un naufrago si rifiuta di firmare per l’allungamento del reality (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno dei naufraghi più in vista e più amati dell’Isola dei Famosi 2022 rischia di lasciare l’Honduras già la prossima settimana. Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro che a quanto pare ha preso malissimo l’allungamento del reality show, e ha deciso di non firmare il secondo contratto, tornando a casa il giorno in cui l’Isola doveva finire inizialmente, quando con la madre ha firmato il secondo contratto. Pare che per far firmare Alessandro Iannoni, gli autori dell’Isola dei Famosi 2022 e la stessa Ilary Blasi siano decisi a tentare il tutto per tutto, e che il suo migliore amico sia già in viaggio per l’Honduras per cercare di convincerlo. Ci riuscirà? Conoscendo la fermezza di Alessandro, noi abbiamo dei ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno dei naufraghi più in vista e più amati dell’dei2022 rischia di lasciare l’Honduras già la prossima settimana. Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro che a quanto pare ha preso malissimodelshow, e ha deciso di nonil secondo contratto, tornando a casa il giorno in cui l’doveva finire inizialmente, quando con la madre ha firmato il secondo contratto. Pare che per farAlessandro Iannoni, gli autori dell’dei2022 e la stessa Ilary Blasi siano decisi a tentare il tutto per tutto, e che il suo migliore amico sia già in viaggio per l’Honduras per cercare di convincerlo. Ci riuscirà? Conoscendo la fermezza di Alessandro, noi abbiamo dei ...

