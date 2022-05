“Isola Dei Famosi” cambia (di nuovo) programmazione e sfida “Domenica In” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il reality show condotto da Ilary Blasi cambia di nuovo programmazione sovrapponendosi ad un inedito “Domenica In” L’Isola Dei Famosi cambia di nuovo programmazione e torna venerdì 27 maggio sovrapponendosi ad un inedito Domenica In. Il colosso di Rai1 condotto da Mara Venier compie infatti 30 anni e, per l’occasione, la rete pubblica crea un format che andrà in onda proprio il prossimo 27 maggio. Non è la prima volta che Mediaset sceglie – strategicamente – di puntare tutto sul doppio appuntamento settimanale e di cambiare la carte in tavola in modo da confrontarsi con alcuni show dagli ascolti potenzialmente alti. La sfida tra i due colossi potrebbe rivelarsi un duro colpo per Mara ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Il reality show condotto da Ilary Blasidisovrapponendosi ad un inedito “In” L’Deidie torna venerdì 27 maggio sovrapponendosi ad un ineditoIn. Il colosso di Rai1 condotto da Mara Venier compie infatti 30 anni e, per l’occasione, la rete pubblica crea un format che andrà in onda proprio il prossimo 27 maggio. Non è la prima volta che Mediaset sceglie – strategicamente – di puntare tutto sul doppio appuntamento settimanale e dire la carte in tavola in modo da confrontarsi con alcuni show dagli ascolti potenzialmente alti. Latra i due colossi potrebbe rivelarsi un duro colpo per Mara ...

