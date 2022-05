Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni lascia il gioco? Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 23 maggio 2022) Sta facendo un bellissimo reality, si sta mettendo in gioco, sempre alla prova e molti telespettatori si sono affezionati a lui. Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, che si sta rivelando un grande protagonista dell‘Isola dei Famosi, ma i colpi di scena non mancano e la permanenza del ragazzo in Honduras sembra essere in bilico. Lui che potrebbe essere un possibile vincitore, forse in finale non riuscirà ad arrivare. “Alessandro Iannoni non vuole firmare il contratto di prolungamento” Stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore, Alessandro Iannoni non sarebbe intenzionato a firmare il contratto di prolungamento perché il programma durerà un mese in più del previsto. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Sta facendo un bellissimo reality, si sta mettendo in, sempre alla prova e molti telespettatori si sono affezionati a lui. Stiamo parlando di, il figlio di Carmen Di Pietro, che si sta rivelando un grande protagonista dell‘dei, ma i colpi di scena non mancano e la permanenza del ragazzo in Honduras sembra essere in bilico. Lui che potrebbe essere un possibile vincitore, forse in finale non riuscirà ad arrivare. “non vuole firmare il contratto di prolungamento” Stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore,non sarebbe intenzionato a firmare il contratto di prolungamento perché il programma durerà un mese in più del previsto. ...

Advertising

RaiNews : L’ex comandante, 50 anni ex pilota dell’aeronautica, afferma che Putin “manda a morire i nostri uomini. Non c’è tra… - CorriereCitta : Isola dei Famosi, #Alessandro Iannoni lascia il gioco? Ecco cosa sta succedendo #isola #isoladeifamosi - ValentinaStoc15 : @isola_in Lui sicuramente è ancora con te… stai vicino ai suoi bimbi, sarà importante per loro e per te, lo dico pe… - AngoloDV : Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata 23 Maggio: cosa succederà stasera #Isola #isoladeifamosi… - IlTelegrafo : Capraia, l’isola dei sapori e non solo: il turismo e il vertice dei piccoli Comuni -