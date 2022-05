Isola dei Famosi, Alesandro Iannoni vuole lasciare il reality (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandro lascia L’Isola dei Famosi? Uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi, forse tra quelli più amati, è proprio Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen di Pietro, infatti, con la sua semplicità è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e anche quello dei naufraghi. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, però, proprio lui L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandro lascia L’dei? Uno dei protagonisti de L’dei, forse tra quelli più amati, è proprio Alessandro. Il figlio di Carmen di Pietro, infatti, con la sua semplicità è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e anche quello dei naufraghi. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, però, proprio lui L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RaiNews : L’ex comandante, 50 anni ex pilota dell’aeronautica, afferma che Putin “manda a morire i nostri uomini. Non c’è tra… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022 non va in onda giovedì: cambia la programmazione, ecco le novità del reality #Isoladeifamosi… - MarySugarHeart : @Claudia72218970 #isola spero non Carmen visto che mangia sempre alla faccia di tutti... Sicuro uno dei 3 scelti sarà Edoardo - MarioManca : Perché l'#Isola continua a cambiare programmazione - SCorroppoli : @isola_in Il tempo trasformerà il dolore recente,i bei momenti che avere vissuto insieme,i vostri ricordi ti aiuter… -