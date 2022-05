Isola 16, “in Honduras qualche positivo al Covid”? Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 23 maggio 2022) Sull’Isola dei Famosi potrebbero esserci dei casi di Covid: è di queste ultime ore l’indiscrezione – lanciata da Deianira Marzano – secondo cui in Honduras sarebbero stati trovati dei positivi. Non si sa ancora se i casi di Covid in questione riguardino i naufraghi presenti sull’Isola o, come è più probabile, i positivi siano tra gli ospiti che questa sera avrebbero dovuto fare una sorpresa ai concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi, ovvero l’amico di Alessandro Iannoni – che sembrerebbe intenzionato ad abbandonare il programma dopo aver saputo la data della finale – e l’amica di Estefania Bernal. Secondo quanto riportato da Deianira, le soprese ai naufraghi saranno dunque rimandate a venerdì 27 maggio, quando andrà in onda la prossima del programma: Parrebbe che ci sia in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 maggio 2022) Sull’dei Famosi potrebbero esserci dei casi di: è di queste ultime ore l’indiscrezione – lanciata da Deianira Marzano – secondo cui insarebbero stati trovati dei positivi. Non si sa ancora se i casi diin questione riguardino i naufraghi presenti sull’o, come è più probabile, i positivi siano tra gli ospiti che questa sera avrebbero dovuto fare una sorpresa ai concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi, ovvero l’amico di Alessandro Iannoni – che sembrerebbe intenzionato ad abbandonare il programma dopo aver saputo la data della finale – e l’amica di Estefania Bernal. Secondo quanto riportato da Deianira, le soprese ai naufraghi saranno dunque rimandate a venerdì 27 maggio, quando andrà in onda la prossima del programma: Parrebbe che ci sia in ...

