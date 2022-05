‘Io mi informo bene’, al via settimana mondiale della tiroide (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Torna l’appuntamento annuale con la settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della corretta informazione centrale. Per questo la settimana mondiale della tiroide 2022, su indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “tiroide e salute: io mi informo bene”. In Italia, la settimana ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Torna l’appuntamento annuale con ladal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il temacorretta informazione centrale. Per questo la2022, su indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “e salute: io mibene”. In Italia, la...

Advertising

zazoomblog : Io mi informo bene al via settimana mondiale della tiroide - #informo #settimana #mondiale #della - ledicoladelsud : ‘Io mi informo bene’, al via settimana mondiale della tiroide - zazoomblog : Ultime Notizie – ‘Io mi informo bene’ al via settimana mondiale della tiroide - #Ultime #Notizie #informo #bene’ - zazoomblog : Ultime Notizie – ‘Io mi informo bene’ al via settimana mondiale della tiroide - #Ultime #Notizie #informo #bene’ - LocalPage3 : 'Io mi informo bene', al via settimana mondiale della tiroide -