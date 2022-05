Invitalia | Parco archeologico Campi Flegrei | bando per restauro e valorizzazione dell’Anfiteatro

(Di lunedì 23 maggio 2022) C’è tempo fino alle 17 del 23 giugno 2022 per partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori per l’intervento denominato “Pozzuoli – Anfiteatro Flavio – Interventi di miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione. Lavori di”. La procedura e` stata indetta dain qualità di Centrale di Committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del MiC –dei. L’appalto, si legge nel disciplinare di gara, “e` stato concepito pensando ad una visione complessivaFlavio attraverso un insieme organico di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla”. L’importo totale dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza e` ...

