Investcorp a Davos: «Milan? Sicuramente investiremo nello sport» (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli statunitensi di RedBird appaiono in vantaggio nella trattativa per una quota di maggioranza del Milan, dopo il sorpasso degli ultimi giorni su Investcorp. Tuttavia, dal World Economic Forum di Davos, il fondo del Bahrain torna a parlare dell’operazione per il club rossonero. “Innanzitutto voglio congratularmi con il Milan per la vittoria del campionato. Ovviamente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli statunitensi di RedBird appaiono in vantaggio nella trattativa per una quota di maggioranza del, dopo il sorpasso degli ultimi giorni su. Tuttavia, dal World Economic Forum di, il fondo del Bahrain torna a parlare dell’operazione per il club rossonero. “Innanzitutto voglio congratularmi con ilper la vittoria del campionato. Ovviamente L'articolo

Advertising

mattia231093 : RT @CalcioFinanza: Il presidente di Investcorp al World Economic Forum di Davos: «L’affare per il Milan? Sicuramente investiremo nello spor… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Investcorp a Davos: «Milan? Sicuramente investiremo nello sport»: Gli statunitensi di RedBird… - fermatakarakoi : RT @CalcioFinanza: Il presidente di Investcorp al World Economic Forum di Davos: «L’affare per il Milan? Sicuramente investiremo nello spor… - CalcioFinanza : Il presidente di Investcorp al World Economic Forum di Davos: «L’affare per il Milan? Sicuramente investiremo nello… -

Davos, il meeting dei potenti del mondo 2022 si terrà dal 22 al 26 maggio Wall Street Italia