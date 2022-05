Invasione dell’ Ucraina | la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 maggio 2022) Saranno potute sembrare intempestive e inadeguate, ma le raccomandazioni arrivate a Roma da Bruxelles vanno intese per quelle che effettivamente sono, un invito a ripristinare le regole del gioco, senza lamentarsi più di tanto. Per la classe politica italiana si tratta di accettare il concetto che non si può procedere a oltranza con l’adozione sistematica di provvedimenti eccezionali. Se così non fosse, sarebbe difficile comprendere in che cosa potrebbero essere considerate straordinarie le disposizioni che hanno reso possibile agli esecutivi dei paesi della Eu di derogare alle regole cui erano andati sempre più assoggettandosi nel tempo. In effetti a agosto sarà trascorso un anno da quando dagli USA cominció a diffondersi nel mondo l’eco che la Fed stava iniziando a preparare la fine del quantitative easing, cioè l’acquisto di una parte consistente del debito pubblico USA. La manovra ...