Inter, il day after tra le lacrime di Zhang e un futuro da programmare: oggi l'incontro con Perisic VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per l'amaro epilogo del campionato che l'Inter è chiamata a tuffarsi nella programmazione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per l'amaro epilogo del campionato che l'è chiamata a tuffarsi nella programmazione...

Advertising

cmdotcom : #Inter, il day after tra le lacrime di #Zhang e un futuro da programmare: oggi l'incontro con #Perisic VIDEO… - FilippoRubu00 : ??#Perisic ???? day L’#Inter spera nel rinnovo dell’esterno croato, summit in giornata ???? #Calciomercato - DavePos5 : Fotte un cazzo della Formula Noia, fotte ancora meno dell'Inter, ma quando Cosimo rosica perché Miami vince per me… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Serie A, scudetto day: fuori San Siro le bandiere (tricolori) di Milan ed Inter - Mediagol : VIDEO Serie A, scudetto day: fuori San Siro le bandiere (tricolori) di Milan ed Inter -