Inter, Galante: 'Stagione positiva, anche senza scudetto. Dybala? Ora lo testo io, se vuole può stare da me' VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex difensore dell'Inter Fabio Galante, tra gli ospiti dell'Integration Heroes Match a San Siro, ha parlato così ai nostri... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex difensore dell'Fabio, tra gli ospiti dell'Integration Heroes Match a San Siro, ha parlato così ai nostri...

Advertising

Inter : ?? | INAUGURAZIONE Il nostro Official Lab Partner, Cerba HealthCare Italia, ha inaugurato un nuovo spazio in CityLi… - sportli26181512 : Inter, Galante: 'Stagione positiva, anche senza scudetto. Dybala? Ora lo testo io, se vuole può stare da me' VIDEO:… - cmdotcom : #Galante commenta la stagione dell'#Inter: 'Positiva, anche senza scudetto. #Dybala? Ora lo testo io, ho casa grand… - FcInterNewsit : VIDEO - Galante: 'Dybala forte? Se oggi mi supera, allora lo facciamo prendere all'Inter' - rep_milano : Fabio Galante: 'Complimenti al Milan per lo scudetto, ma l'Inter è stata a tratti bellissima' -