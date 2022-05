Insulti razzisti per il murale di Jorit a Ischia | la denuncia dell’artista

Advertising

andreapurgatori : Calcio, dalla curva della Lazio insulti razzisti allo steward durante partita con il Verona - elenabonetti : Tutta la mia solidarietà al ragazzo colpito da insulti razzisti all’Olimpico e costretto a spostarsi in un altro se… - SkySport : L'incredibile episodio è avvenuto durante l'ultima gara della stagione all’Olimpico. I responsabili dei cori discri… - mugugnoh24 : RT @marcofurfaro: Una buona notizia: Amin, il giovane steward vittima di insulti razzisti durante #LazioVerona, ha presentato una denuncia… - nanaonweb : RT @marcofurfaro: Una buona notizia: Amin, il giovane steward vittima di insulti razzisti durante #LazioVerona, ha presentato una denuncia… -

"Il campionato di calcio di serie A è finito nel peggiore dei modi: alla Spezia per la partita Spezia - Napoli, ci sono stati incidenti fuori e dentro lo stadio, coricontro ...'No, gli autori di questisono solo vigliacchi. Vigliacchi, ecco cosa siete. In Italia non c'è spazio per queste discriminazioni e per quest'odio. Non è tollerabile alcuna forma di ...“Sono solo dei vigliacchi”. È stato Luigi Di Maio il primo a intervenire in solidarietà dello steward 22enne insultato con cori razzisti dai tifosi della Lazio. Il ragazzo, presente allo Stadio Olimpi ...Tre gli episodi finiti nel mirino degli inquirenti per gli scontri avvenuti durante e dopo la partita Spezia-Napoli, all’interno e fuori dallo stadio Picco ...