Advertising

TuttoAndroid : Instagram si rifà il look con il nuovo logo, il carattere Instagram Sans e altro -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ricamo, eseguito con la tecnica del punto croce, sia qualcos altro, ossia c è un ...content This content can also be viewed on the site it originates from.Il feed disu smartphonesiancora una volta il look e prova ad imitare (per l'ennesima volta) TikTok , esibendo un feed a schermo intero e una nuova modalità di scorrimento tra i vari post, Reel compresi. A ... Instagram è sempre più simile a TikTok: in arrivo il feed a schermo intero