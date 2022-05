Iniziato lo sminamento dell'Azovstal, i retroscena della resa dei militari ucraini. (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono iniziate le operazioni di sminamento dell'acciaieria Azovstal, i genieri delle Forze Armate russe perlustrano il terreno dell'impianto siderurgico, con i suoi 11 km quadrati di estensione uno dei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono iniziate le operazioni di'acciaieria, i genierie Forze Armate russe perlustrano il terreno'impianto siderurgico, con i suoi 11 km quadrati di estensione uno dei ...

