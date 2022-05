Iniziati i lavori attorno al ponte chiuso di Paderno: un anno dopo la chiusura (Di lunedì 23 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Iniziati i lavori attorno al ponte chiuso di Paderno Dugnano tra le vie Battisti e Camposanto. Esattamente un anno fa, il 29 maggio 2021, è avvenuta l’improvvisa chiusura per problemi statici. lavori al ponte chiuso di Paderno Dugnano Alle 8 di questa mattina, lunedì 23 maggio, sono partiti i primi lavori di taglio dell’erba e sbancamento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 23 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloraldiDugnano tra le vie Battisti e Camposanto. Esattamente unfa, il 29 maggio 2021, è avvenuta l’improvvisaper problemi statici.aldiDugnano Alle 8 di questa mattina, lunedì 23 maggio, sono partiti i primidi taglio dell’erba e sbancamento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Advertising

ilviboneseweb : A Soriano iniziati i lavori di ristrutturazione del campo sportivo - CampanePinzolo : Iniziati i lavori di demolizione dei capannoni in vista della realizzazione del nuovo supermercato a Giustino-Pinzo… - paoloangeloRF : Iniziati i lavori di demolizione dei capannoni in vista della realizzazione del nuovo supermercato a Giustino-Pinzo… - RSInews : WEF al via tra Ucraina e manifestanti - A Davos sono iniziati i lavori del Forum economico mondiale - Meno folto d… - My_Salute : Sono iniziati i lavori di ricostruzione di un ponte sul fiume Zdvyzh a Makariv, nella regione di Kiev. Il complet… -