Infortunio Immobile, out anche per la Nazionale: le condizioni

L'Infortunio alla caviglia continua a tenere ai box Immobile, che salterà dunque gli impegni con la Nazionale Ciro Immobile ha terminato la sua stagione in anticipo a causa di un Infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box. Le sue condizioni non sono ancora migliorate e anzi la caviglia è ancora dolorante. Immobile, dunque, salterà anche gli impegni con la Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

