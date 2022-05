Inaugurato l’hub Equinix di Genova: cresce la rete dei porti digitali italiani (Di lunedì 23 maggio 2022) È l’attracco del cavo sottomarino 2Africa, che porterà la connessione a 3 miliardi di persone nel mondo: “Data storica per la città”, ha detto il sindaco Bucci Leggi su repubblica (Di lunedì 23 maggio 2022) È l’attracco del cavo sottomarino 2Africa, che porterà la connessione a 3 miliardi di persone nel mondo: “Data storica per la città”, ha detto il sindaco Bucci

Advertising

giornalecomuni : Inaugurato l’hub digitale di #Equinix e Vodafone a #Genova, che collega Africa, Europa e Medio Oriente. Il nuovo si… - mondomobileweb : Genova, Equinix e Vodafone: inaugurato l’hub digitale di attracco per cavi sottomarini - CasaDigitale : RT @SmartNationIT: GN1 è l'hub #digitale di attracco per cavi sottomarini in #FibraOttica che @Equinix ha inaugurato in collaborazione con… - SmartNationIT : GN1 è l'hub #digitale di attracco per cavi sottomarini in #FibraOttica che @Equinix ha inaugurato in collaborazione… - Vasco_pisa : RT @ilbisa2: Inaugurato l’hub digitale di Equinix e Vodafone a Genova, che collega Africa, Europa e Medio Oriente -