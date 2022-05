In Santa Teresa il Falanto Chorus proposto da Ass. “Marco Motolese” e Club per l’UNESCO di Taranto (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è svolto sabato 21 maggio 2022 nella Chiesa Santa Teresa guidata dal parroco Don Paolo Oliva ultimo appuntamento della serie di concerti realizzati da Associazione Marco Motolese, Club per l’UNESCO di Taranto guidate da Carmen Galluzzo. Si è esibito Il coro Falanto Chorus. Il primo nucleo del coro risale al 1971 quando il maestro Saracino costituì e diresse il coro de I cantori della Concattedrale di Taranto; detta compagine successivamente assunse il nome di Coro Polifonico Tarentum ed ancora dopo divenne Coro aggregato all’Associazione onlus Amici della Musica “Arcangelo Speranza” di Taranto. I suoi componenti possono vantare, alle spalle, molteplici concerti, concorsi e registrazioni vocali a ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è svolto sabato 21 maggio 2022 nella Chiesaguidata dal parroco Don Paolo Oliva ultimo appuntamento della serie di concerti realizzati da Associazioneperdiguidate da Carmen Galluzzo. Si è esibito Il coro. Il primo nucleo del coro risale al 1971 quando il maestro Saracino costituì e diresse il coro de I cantori della Concattedrale di; detta compagine successivamente assunse il nome di Coro Polifonico Tarentum ed ancora dopo divenne Coro aggregato all’Associazione onlus Amici della Musica “Arcangelo Speranza” di. I suoi componenti possono vantare, alle spalle, molteplici concerti, concorsi e registrazioni vocali a ...

