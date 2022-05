In cosa consiste la nuova partnership Europa-Golfo

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’ambasciatore dell’Unione Europea in Arabia Saudita, Patrick Simonnet, ha confermato nei giorni scorsi come l’Ue sia intenzionata a rafforzare la suacon il Regno e con il. “La strategia a lungo termine, la prima di questo tipo tra i due gruppi di nazioni, sarà fondamentale per le relazioni Ue-GCC (acronimo inglese di Consiglio di Cooperazione del, ndr)”, ha detto in un’intervista esclusiva ad Arab News: “Abbiamo bisogno gli uni degli altri. L’Ue e il GCC hanno molto da guadagnare nel rafforzare il partenariato”. L’Ue ha presentato la sua prima strategia a lungo termine per definire i futuri legami con ilmercoledì 18 maggio, quando l’Alto rappresentante e la Commissione europea hanno adottato una comunicazione congiunta sullastrategica con la regione. I ...