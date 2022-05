Immobile nella storia: quattro volte capocannoniere di A, mai nessun italiano come lui (Di lunedì 23 maggio 2022) Mai nessun italiano come lui. Ciro Immobile si è laureato per la quarta volta capocannoniere del campionato di Serie A. Un poker storico perché, appunto, non era mai riuscito ad alcun calciatore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Mailui. Cirosi è laureato per la quarta voltadel campionato di Serie A. Un poker storico perché, appunto, non era mai riuscito ad alcun calciatore ...

Advertising

sportli26181512 : Immobile nella storia: quattro volte capocannoniere di A, mai nessun italiano come lui: Immobile capocannoniere del… - Gazzetta_it : #Immobile nella storia: quattro volte capocannoniere di A, mai nessun italiano come lui - Luciano12817547 : Ma che prima operazione dell’Inter!!!la conferma di uno dei responsabili della perdita della seconda Stella sarebbe… - ssarahgiglio : La figura della Venere, al centro del dipinto, celebra l’amore e la vera bellezza. I lunghi capelli mossi dal vento… - LALAZIOMIA : CdS | Nessuno come Immobile nella storia della Serie A -