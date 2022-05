Il segno della croce durante la Santa Messa | Che cosa vuole significare? (Di lunedì 23 maggio 2022) durante la celebrazione della Santa Messa compiamo molti gesti, talvolta in modo abitudinario e non consapevole di ciò che significano. Uno su tutti, è quello che compiamo sia all’inizio che alla fine della Santa Messa. Il segno di croce è solo un segno di saluto perché siamo entrati nella casa del Signore? O c’è anche L'articolo Il segno della croce durante la Santa Messa Che cosa vuole significare? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 23 maggio 2022)la celebrazionecompiamo molti gesti, talvolta in modo abitudinario e non consapevole di ciò che significano. Uno su tutti, è quello che compiamo sia all’inizio che alla fine. Ildiè solo undi saluto perché siamo entrati nella casa del Signore? O c’è anche L'articolo IllaChe? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

peppeprovenzano : Il #23maggio di 30anni fa a #Capaci la mafia dichiarò guerra allo Stato. Riandare a dove eravamo nel preciso istant… - Agenzia_Ansa : 'Io sono riconoscente al mondo, non perdete questo sentimento di unità, è il segno della forza che i russi temono'.… - rulajebreal : Il propagandista russo afferma:«solo in Italia» confermando così l’esattezza della mia denuncia sull’ operazione pr… - APedinotti : RT @chiccotesta: Che in Italia si minacci una crisi di governo per un termovalorizzatore è un segno di questi tempi senza logica e buon sen… - giannantonio51 : RT @chiccotesta: Che in Italia si minacci una crisi di governo per un termovalorizzatore è un segno di questi tempi senza logica e buon sen… -