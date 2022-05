Il regalo scudetto del Milan: è fatta per Origi, lunedì 30 maggio visite mediche e firma (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta di un regalo della dirigenza dopo la vittoria dello scudetto. Continua la festa in casa rossonera per il trionfo nel campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli ha chiuso la stagione al primo posto e nell’ultima partita è arrivato un netto successo contro il Sassuolo con il risultato di 0-3. E’ stata una stagione entusiasmante per il club rossonero, tanti calciatori si sono messi in mostra. Leao è stato il vero top player in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento, la difesa formata da Tomori e Kalulu un vero muro, Theo Hernandez ha fatto la differenza. Senza dimenticare Tonali, e poi Giroud e Ibrahimovic nonostante qualche infortunio. L’obiettivo della dirigenza è adesso quello di alzare il livello per la prossima stagione, è stato già piazzato il primo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta di undella dirigenza dopo la vittoria dello. Continua la festa in casa rossonera per il trionfo nel campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli ha chiuso la stagione al primo posto e nell’ultima partita è arrivato un netto successo contro il Sassuolo con il risultato di 0-3. E’ stata una stagione entusiasmante per il club rossonero, tanti calciatori si sono messi in mostra. Leao è stato il vero top player in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento, la difesa formata da Tomori e Kalulu un vero muro, Theo Hernandez ha fatto la differenza. Senza dimenticare Tonali, e poi Giroud e Ibrahimovic nonostante qualche infortunio. L’obiettivo della dirigenza è adesso quello di alzare il livello per la prossima stagione, è stato già piazzato il primo ...

