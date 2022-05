Il prof che insulta sui social la studentessa per l’abbigliamento: «Quella zocc… avrà quel che si merita» (Di lunedì 23 maggio 2022) Un’insegnante del liceo classico Pilo Albertelli di Roma pubblica uno post in cui racconta dei contrasti con gli allievi per l’abbigliamento a scuola. E un collega interviene prendendosela con una delle studentesse con insulti sessisti. La storia la racconta oggi Repubblica Roma e parte con lo status su Facebook: «Una docente, non io, fa notare a un’alunna che non ha un abbigliamento adeguato, anche in base al regolamento. L’alunna, come se rispondesse a una bambina, risponde ‘E chi lo dice? Come si permette? Vogliamo andare a continuare questa discussione dal preside?’. La docente va in vicepresidenza, dove l’alunna era già andata a denunciare l’ardire dell’insegnante insieme a mezza classe accorsa per sostenere la compagna. Poi, alla fine, tutto si conclude con un nulla di fatto». Un altro docente, non di Roma ma di Genova, risponde nei commenti così: «Sta ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Un’insegnante del liceo classico Pilo Albertelli di Roma pubblica uno post in cui racconta dei contrasti con gli allievi pera scuola. E un collega interviene prendendosela con una delle studentesse con insulti sessisti. La storia la racconta oggi Repubblica Roma e parte con lo status su Facebook: «Una docente, non io, fa notare a un’alunna che non ha un abbigliamento adeguato, anche in base al regolamento. L’alunna, come se rispondesse a una bambina, risponde ‘E chi lo dice? Come si permette? Vogliamo andare a continuare questa discussione dal preside?’. La docente va in vicepresidenza, dove l’alunna era già andata a denunciare l’ardire dell’insegnante insieme a mezza classe accorsa per sostenere la compagna. Poi, alla fine, tutto si conclude con un nulla di fatto». Un altro docente, non di Roma ma di Genova, risponde nei commenti così: «Sta ...

