Il piano energetico europeo si finanzia emettendo CO2 (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul tavolo del Consiglio europeo di inizio settimana prossima ci sarà RePowerEu, il piano da 300 miliardi di euro proposto dalla Commissione per azzerare la dipendenza dalla Russia e accelerare la transizione energetica al contempo. Il documento onnicomprensivo è anche il tentativo di mettere d’accordo tutti i Ventisette, ma al di là delle loro divergenze si annida una questione più esistenziale: il prezzo di RePowerEu si misura in CO2. Alla base di tutto c’è un nodo strutturale: uno strumento straordinario come il debito comune, a cui l’Ue ha fatto ricorso per combattere la pandemia, richiede l’unanimità. Che in questo caso manca. Così la Commissione ha aggirato il problema reindirizzando fondi di cui si può già disporre. Il grosso arriverebbe dal Recovery e Resilience Facility, lo strumento a cui l’Italia e pochi altri Paesi Ue hanno già attinto per ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul tavolo del Consigliodi inizio settimana prossima ci sarà RePowerEu, ilda 300 miliardi di euro proposto dalla Commissione per azzerare la dipendenza dalla Russia e accelerare la transizione energetica al contempo. Il documento onnicomprensivo è anche il tentativo di mettere d’accordo tutti i Ventisette, ma al di là delle loro divergenze si annida una questione più esistenziale: il prezzo di RePowerEu si misura in CO2. Alla base di tutto c’è un nodo strutturale: uno strumento straordinario come il debito comune, a cui l’Ue ha fatto ricorso per combattere la pandemia, richiede l’unanimità. Che in questo caso manca. Così la Commissione ha aggirato il problema reindirizzando fondi di cui si può già disporre. Il grosso arriverebbe dal Recovery e Resilience Facility, lo strumento a cui l’Italia e pochi altri Paesi Ue hanno già attinto per ...

