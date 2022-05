Il peggio deve ancora venire: le parole di Nunzia Ciardi, vicedirettrice dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Italia rischia di vedere intensificati gli attacchi hacker nei suoi confronti, con i pirati informatici pronti a colpire – come già testimoniato da eventi dimostrativi delle scorse settimane – i siti istituzionali e aziendali del nostro Paese. Ma a che punto siamo con i sistemi di protezione in un mondo che volge sempre più al digitale? Lo specchio della situazione è stato presentato da Nunzia Ciardi, vicedirettrice generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ed ex numero uno della Polizia Postale. Il lavoro preventivo è in divenire e ora occorre correre ai ripari per rispondere a una minaccia che di recente si è fatta sempre più imponente. LEGGI ANCHE > Il tentativo di phishing spacciandosi per la Dirigente Superiore della Polizia ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Italia rischia di vedere intensificati gli attacchi hacker nei suoi confronti, con i pirati informatici pronti a colpire – come già testimoniato da eventi dimostrativi delle scorse settimane – i siti istituzionali e aziendali del nostro Paese. Ma a che punto siamo con i sistemi di protezione in un mondo che volge sempre più al digitale? Lo specchio della situazione è stato presentato dageneraleper laed ex numero uno della Polizia Postale. Il lavoro preventivo è in die ora occorre correre ai ripari per rispondere a una minaccia che di recente si è fatta sempre più imponente. LEGGI ANCHE > Il tentativo di phishing spacciandosi per la Dirigente Superiore della Polizia ...

Advertising

matteorenzi : Dalla Consob ai servizi segreti, dalle notti del Quirinale alle FakeNews russe e grilline, dal CSM a Open: oggi le… - flamanc24 : RT @LazioSolo: Vedi Andrea.. non è la @OfficialSSLazio che si deve vergognare ma i 2-3000 teste di quiz ignoranti e squallidi fasci che alt… - LeonardoMontef6 : @eadaimon Ma cosa si poteva aspettare da personaggi del partito Forza Ladri? Questi sono peggio dei Putin loro devo… - ARubino_It : @Sifaperride @MarcoStac @Andreacritico Lo stesso in varie altre regioni. L’uomo ha introdotto i cinghiali che adess… - iamesaurita : @mariahshoney_ Sondaggio per tutti vi pleaso,se ho 4,5-,5,e 5 e 6 in matematica mi porto il debito o no? (Il prof h… -