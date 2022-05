Il pasticcio dell'Ucraina nell'Ue: Varsavia spinge, gelo da Parigi. Ed è caos sugli "amici di Putin" (Di lunedì 23 maggio 2022) Rompe gli indugi, il presidente polacco Andrzej Duda. Un pressing da centrocampo, sui Paesi dell'Ue, affinché l'Ucraina ottenga lo status di Paese candidato all'ingresso nella grande "famiglia" del Vecchio continente il prima possibile Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 maggio 2022) Rompe gli indugi, il presidente polacco Andrzej Duda. Un pressing da centrocampo, sui Paesi'Ue, affinché l'ottenga lo status di Paese candidato all'ingressoa grande "famiglia" del Vecchio continente il prima possibile

