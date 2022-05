Il Napoli ha preso Olivera | domani le visite mediche

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 maggio 2022) Oliver è del. Secondo colpo delsul calciomercato: Dopo il georgiano dal nome impronunciabile, il club azzurro ha chiuso per Mathiasterzino sinistro uruguaiano del Getafe squadra spagnola alle porte di Madrid. L’affare è concluso,il giocatore sarà a Roma per le. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Nei giorni scorsi era invece filtrata la notizia di un rallentamento lungo l’asse-Getafe, gli intoppi sono successivamente stati risolti. Ha 24 anni e tre presenze in Nazionale. L'articolo ilsta.