Il musical 'Notre Dame de Paris' per sordi in progetto inclusione di Roma Tre (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il 23 giugno prossimo il Teatro Palladium dell'Università Roma Tre ospiterà l'Accademia Europea sordi Onlus con la rappresentazione del musical Notre Dame de Paris versione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per persone sorde e udenti. Lo spettacolo sarà riprodotto su un maxi-schermo del teatro Palladium nella versione integrale di Panella Cocciante dell'Arena di Verona e trasmesso con i sottotitoli, mentre sul palco ci saranno altrettanti artisti che interpreteranno la stessa opera in LIS. Lo spettatore avrà la sensazione di vedere uno spettacolo tridimensionale poiché vedrà le immagini e ascolterà i suoni sullo schermo e nella sala percepirà i colori e gli attori sul palcoscenico in lingua dei segni. Si tratta, spiega in una nota l'Ateneo, di un appuntamento che si inserisce nel più ampio ...

