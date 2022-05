Il Milan sfila per le strade di Milano. E sul bus scoperto spunta lo striscione: «La Coppa Italia mettila nel...» (Di lunedì 23 maggio 2022) Le strade di Milano, come ieri Piazza Duomo, si tingono di rossonero per lo scudetto del Milan. Alle 18 circa la squadra è salita sul pullman scoperto per la parata che è partita da... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 maggio 2022) Ledio, come ieri Piazza Duomo, si tingono di rossonero per lo scudetto del. Alle 18 circa la squadra è salita sul pullmanper la parata che è partita da...

Advertising

infoitsport : Il Milan sfila per le strade di Milano sul pullman scoperto: tifosi in delirio. E Pioli con il nuovo tatuaggio - Le… - infoitsport : Il Milan sfila per le strade di Milano. E sul bus scoperto spunta lo striscione: «La Coppa Italia mettila nel. - zazoomblog : Milan Campione d’Italia! Il pullman scoperto sfila per le vie di Milano LIVE NEWS - #Milan #Campione #d’Italia!… - leggoit : Il #milan sfila per le strade di Milano. Pioli ai tifosi: «Più forti senza di voi? Non avevano capito un c...» - hervnandez : a che ora sfila il milan a milano? -