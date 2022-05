Il Milan è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia Piazza Duomo si tinge di rossonero

(Di lunedì 23 maggio 2022) Iltornaa undici anni dall’ultima. I rossoneri travolgono 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium in una bolgia di tifosi del Diavolo: decisiva la doppietta di Olivier Giroud, che dopo aver messo la firma – con un’altra doppietta – sul derby di ritorno decisivorincorsa all’Inter, mette lo zampino anche nell’ultima vittoria, quella decisiva. A chiudere i conti il gol di Franck Kessie, all’ultima gara con i rossoneri prima di accasarsi al Barcellona a parametro zero. Ma il protagonista assoluto, come in tutto questo finale di stagione, è Rafael Leao, autore di tutti e tre gli assist per le marcature dei neocampioniè rossonera I tifosi delconquistano...

REGGIO EMILIA - Nel caos generale scatenatosi a Reggio Emilia per festeggiare lo scudetto delqualcuno ha rubato la medaglia did'Italia a Pioli , che è rimasto senza. Un furto in pieno stile Arsenio Lupin, approfittando del trambusto della festa per sottrarre il cimelio. Il ...A 11 anni dallo scudetto a sorpresa di Max Allegri ilmanda in estasi il suo popolo asfaltando il Sassuolo con tre gol in mezz'ora, e chiudendo anzitempo il derby con l'Inter che avrebbe dovuto ...Il video è stato registrato sul campo di Reggio Emilia, dove i rossoneri hanno battuto 3-0 il Sassuolo. Al termine del match i calciatori del ...Milano, tifosi in festa per lo scudetto, ma il bilancio dei feriti è pesante: contusioni, malori, lanci di bottiglie nelle piazze ...