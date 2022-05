Il Milan batte il Liverpool in finale di Champions League – 23 maggio 2007 – VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) 23 maggio 2007: ad Atene si consuma la vendetta del Milan ai danni del Liverpool, una doppietta di Inzaghi regala ai rossoneri la loro settima Champions League La vendetta è un piatto che va servito freddo. E attende ben due anni il Milan per cicatrizzare la ferita di Istanbul, quella del clamoroso ribaltone nella finale di Champions League che incoronò il Liverpool campione d’Europa nel 2005. A distanza di ventiquattro mesi, infatti, le due squadre tornano a sfidarsi l’una di fronte all’altra e in palio, ancora una volta, c’è il trono del Vecchio Continente: ad Atene, il 23 maggio 2007, il match tra rossoneri e Reds mette in palio un’altra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) 23: ad Atene si consuma la vendetta delai danni del, una doppietta di Inzaghi regala ai rossoneri la loro settimaLa vendetta è un piatto che va servito freddo. E attende ben due anni ilper cicatrizzare la ferita di Istanbul, quella del clamoroso ribaltone nelladiche incoronò ilcampione d’Europa nel 2005. A distanza di ventiquattro mesi, infatti, le due squadre tornano a sfidarsi l’una di fronte all’altra e in palio, ancora una volta, c’è il trono del Vecchio Continente: ad Atene, il 23, il match tra rossoneri e Reds mette in palio un’altra ...

