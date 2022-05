Il Guardian: «Anche il City sovrumano è fatto di emozioni, e quelle non si possono comprare» (Di lunedì 23 maggio 2022) “La più grande bugia nello sport è che i vincitori incarnano forza e carattere, che i perdenti incarnano la fragilità. Quella vittoria è la funzione inevitabile della forza mentale e dello spirito guerriero, e sconfigge il suo opposto”. Ma “l’ottava Premier del MAnchester City è stata conquistata nel momento di maggiore debolezza, in una delle peggiori prestazioni della stagione, da un punto in cui ogni speranza li aveva abbandonati. E sembrava perfetto”. Così Jonathan Liew scrive dell’ imperfect-day del City. L’editorialista del Guardian racconta il “dramma” di una Premier che stava clamorosamente sfuggendo all’ultima giornata, riesumata da tre gol in cinque minuti. “La storia darà a questa partita un’immagine di inevitabilità. I libri dei record lo registreranno semplicemente come un altro titolo della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) “La più grande bugia nello sport è che i vincitori incarnano forza e carattere, che i perdenti incarnano la fragilità. Quella vittoria è la funzione inevitabile della forza mentale e dello spirito guerriero, e sconfigge il suo opposto”. Ma “l’ottava Premier del Msterè stata conquistata nel momento di maggiore debolezza, in una delle peggiori prestazioni della stagione, da un punto in cui ogni speranza li aveva abbandonati. E sembrava perfetto”. Così Jonathan Liew scrive dell’ imperfect-day del. L’editorialista delracconta il “dramma” di una Premier che stava clamorosamente sfuggendo all’ultima giornata, riesumata da tre gol in cinque minuti. “La storia darà a questa partita un’immagine di inevitabilità. I libri dei record lo registreranno semplicemente come un altro titolo della ...

