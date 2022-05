Il grano e le mine, come fare? Il punto dell’amm. Sanfelice di Monteforte (Di lunedì 23 maggio 2022) Alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che l’Italia, per bocca del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, avrebbe assicurato la sua disponibilità a partecipare, con due unità della nostra Marina, allo “sminamento del porto di Odessa” (Il Foglio del 20 maggio), naturalmente in caso di tregua tra la Russia e l’Ucraina. In realtà, non si tratta di sminare il porto, bensì di rendere sicuro il tratto di mare che lo collega alle acque profonde, liberandolo dalle mine. Le mine sono, essenzialmente, di due tipi: alcune vengono posate sul fondo ed esplodono quando i loro sensori avvertono il passaggio di una nave nelle vicinanze; altre, più economiche, sono ancorate sul fondo e vengono trattenute, quasi a pelo d’acqua, da una catena che impedisce loro di galleggiare, ed essere quindi scoperte. La ragione ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) Alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che l’Italia, per bocca del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, avrebbe assicurato la sua disponibilità a partecipare, con due unità della nostra Marina, allo “sminamento del porto di Odessa” (Il Foglio del 20 maggio), naturalmente in caso di tregua tra la Russia e l’Ucraina. In realtà, non si tratta di sminare il porto, bensì di rendere sicuro il tratto di mare che lo collega alle acque profonde, liberandolo dalle. Lesono, essenzialmente, di due tipi: alcune vengono posate sul fondo ed esplodono quando i loro sensori avvertono il passaggio di una nave nelle vicinanze; altre, più economiche, sono ancorate sul fondo e vengono trattenute, quasi a pelo d’acqua, da una catena che impedisce loro di galleggiare, ed essere quindi scoperte. La ragione ...

