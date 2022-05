Il Giro d'Italia della Csr a Lecco, focus sulle filiere di prossimità (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Più una filiera è corta, più la sostenibilità diventa concreta. Le piccole e medie realtà locali sono spesso le prime a dare valore alla qualità del lavoro, al rispetto dell'ambiente, al legame con il territorio. A loro è dedicata la nona tappa del Giro d'Italia della Csr 2022, in programma a Lecco il 25 maggio presso la Camera di Commercio in via Tonale 28/30. "Siamo onorati di ospitare una delle tappe del Giro d'Italia della Csr - commenta Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco - I temi al centro dell'edizione di quest'anno rappresentano il filo conduttore delle azioni intraprese dalla Camera di Commercio di Como-Lecco negli ultimi anni per accompagnare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Più una filiera è corta, più la sostenibilità diventa concreta. Le piccole e medie realtà locali sono spesso le prime a dare valore alla qualità del lavoro, al rispetto dell'ambiente, al legame con il territorio. A loro è dedicata la nona tappa deld'Csr 2022, in programma ail 25 maggio presso la Camera di Commercio in via Tonale 28/30. "Siamo onorati di ospitare una delle tappe deld'Csr - commenta Marco Galimberti, presidenteCamera di Commercio di Como-- I temi al centro dell'edizione di quest'anno rappresentano il filo conduttore delle azioni intraprese dalla Camera di Commercio di Como-negli ultimi anni per accompagnare le ...

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - lifestyleblogit : Il Giro d'Italia della Csr a Lecco, focus sulle filiere di prossimità - - TV7Benevento : Il Giro d'Italia della Csr a Lecco, focus sulle filiere di prossimità - -