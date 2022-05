Il diplomatico russo Boris Bondarev: "Non mi sono mai vergognato tanto del mio Paese" (Di lunedì 23 maggio 2022) "Non mi sono mai vergognato tanto del mio Paese come il 24 febbraio di quest'anno". Con queste parole, il diplomatico russo assegnato all'Onu di Ginevra, Boris Bondarev, annuncia la sua defezione. L'invasione è un "... Leggi su today (Di lunedì 23 maggio 2022) "Non mimaidel miocome il 24 febbraio di quest'anno". Con queste parole, ilassegnato all'Onu di Ginevra,, annuncia la sua defezione. L'invasione è un "...

