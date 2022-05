Il console Villani al London Book Fair

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 maggio 2022) IlGenerale Marcoha visitato martedì 5 aprile la “”, principale evento di carattere internazionale sull’editoria giunto ormai alla sua 51° edizione. La manifestazione, che si svolge con cadenza annuale, ha visto nell’ultima edizione un afflusso di 26.000 visitatori provenienti da 115 Paesi e di 1.720 espositori confermandosi quindi come uno dei principali eventi catalizzatori per publisher internazionali, professioni ed esperti del settore editoriale. IlGenerale ha incontrato i rappresentanti dei 17 publishers italiani i quali, coordinati dall’Agenzia ICE di Londra in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, hanno esposto i propri prodotti editoriali ad un ampio pubblico di visitatori. Il...