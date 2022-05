Iervolino | “Scritta una bellissima pagina di sport | la mia impresa più entusiasmante”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Grazie di cuore a tutti i tifosi della Salernitana, abbiamo scritto unadi. Possiamo ora svelare i nostri ingredienti: coraggio, passione, determinazione, furore agonistico, spirito di gruppo e tanto amore“. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Salernitana Calcio, Danilo, dopo la salvezza raggiunta ieri sera dal club, che resta in serie A. “Un grazie ai calciatori, al mister, al direttore, all’Ad, ai vari manager e responsabili ma soprattutto ai tifosi che sono la gioia ed il vanto della Salernitana – ha aggiunto – È l’piùche ho mai contribuito a realizzare e per questo voglio dedicarla a mio padre, mia mamma e mio fratello Angelo che non sono più tra noi, ma che sicuramente ...