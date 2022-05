Iervolino: “Mi sono innamorato della Salernitana. La piazza ha una tifoseria speciale'' (Di lunedì 23 maggio 2022) Iervolino: Io e De Laurentiis abbiamo un grande progetto…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana. Queste le sue parole: “Il calcio è la grande passione degli italiani, riesce a dare emozioni incredibili. Penso a tutte le persone presenti che potranno raccontare di esserci state. Abbiamo perso una partita contro l’Udinese che è venuta qui a fare una grande partita, ma la stessa cosa ha fatto il Venezia col Cagliari, anche per questo il calcio italiano è il più bello: è fatto di grandi valori ed emozioni. La salvezza ce la meritavamo, eravamo a credito con la fortuna viste le gare contro Empoli e Cagliari. Tutte le mie società e anche la Salernitana, vivono di un grande spirito di ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 23 maggio 2022): Io e De Laurentiis abbiamo un grande progetto…” A Radio Marte, nel corsotrasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Danilo, presidente. Queste le sue parole: “Il calcio è la grande passione degli italiani, riesce a dare emozioni incredibili. Penso a tutte le persone presenti che potranno raccontare di esserci state. Abbiamo perso una partita contro l’Udinese che è venuta qui a fare una grande partita, ma la stessa cosa ha fatto il Venezia col Cagliari, anche per questo il calcio italiano è il più bello: è fatto di grandi valori ed emozioni. La salvezza ce la meritavamo, eravamo a credito con la fortuna viste le gare contro Empoli e Cagliari. Tutte le mie società e anche la, vivono di un grande spirito di ...

